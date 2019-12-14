المالية النيابية تبين حقيقة سلم الرواتب الجديد

2019/12/14 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، اليوم السبت، حقيقة سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة يتم مناقشته داخل اللجنة في الوقت الحالي.

وقال

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