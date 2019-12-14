2019/12/14 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط ،اليوم السبت، وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط : سيتم الاستغناء عن استيراد البنزين المحسن عام 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط : سيتم الاستغناء عن استيراد البنزين المحسن عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).