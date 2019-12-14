الشؤون الداخلية تعلن القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في نينوى

2019/12/14 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت مديرية ناحية قره تبه في محافظة ديالى، السبت 14-12-2019، زوال ما اسمته بـ’’الجدار الصامت’’، من كل ازقة واحياء الناحية بعد 16 سنة.

وقال مدير ناحية قره تبه (112كم شمال شرق بعقوبة)، وصفي التميمي لـ(ب

بغداد اليوم - ذي قار

وجه قائد شرطة محافظ ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي، السبت، رسالة اطمئنان الى أهالي المحافظة والمتظاهرين في عموم مدن الناصرية، وفيما اكد لهم ان خدمته العسكرية ستنتهي هنا بعد ان قاتل الإرهاب وعناصر داعش، بين ان سجن

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت سرايا السلام، التابعة للتيار الصدري، السبت (14 كانون الأول 2019) مقتل ثمانية مسلحين من تنظيم داعش بعملية في مدينة سامراء، في صلاح الدين.

وذكر الإعلام العسكري للسرايا، في بيان، أن الأخيرة "قتلت 8 ارهابيين ودمرت عجلتي

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