2019/12/14 | 22:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالتدخل الأميركي ودعما للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.ورفع متظاهرون لافتات وشعارات تندد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد..رفض شعبي واسع لتدخل واشنطن في الشأن العراقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد..رفض شعبي واسع لتدخل واشنطن في الشأن العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).