تحذير من الدفاع المدني بسبب الضباب🔻

2019/12/14 | 22:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو مديرية دفاع المدني سائقي المركبات وسالكي الطرق الخارجية الى توخي الحذر وتقليل السرعة الى ادنى حد عند حدوث موجات الضباب مع تشغل مصابيح الاشارة التحذيرية وكشافات الانارة وخصوصاً عند […]

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