فيفي عبده تستعرض جمالها على انستغرام

2019/12/14 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. اطلت الفنانة فيفي عبده، في صورة جديدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”،بشكل انيق وجذاب.وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان ذهبي مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك اب صاخب، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة، نالت الصورة العديد من الاعجابات .يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته […]

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