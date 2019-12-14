حقوق الانسان لـ

2019/12/14 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعت مفوضية حقوق الانسان / فرع العراق، اليوم السبت، الحكومة والاجهزة الامنية الى العمل بجدية كبيرة لاعتقال مرتكبي جريمة الوثبة.

وقال عضو المفوضية، هيمن

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