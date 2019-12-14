متظاهرو البصرة يهددون بإيقاف تصدير النفط في حال تمرير هذين الشخصيتين لرئاسة الحكومة

2019/12/14 | 23:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذر منسق خيام الاعتصام المركزي في محافظة #البصرة، #أبو_علي_المالكي، اليوم السبت، من ما وصفه بـ”محاولات” تمرير محافظ البصرة #أسعد_العيداني و وزير العمل السابق #محمد_شياع_السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.[…]

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