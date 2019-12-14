البيت الأبيض يكشف سر متعلق بعلاقة ترامب بزوجته ميلانيا

2019/12/14 | 23:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت عن سر متعلق بعلاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزوجته ميلانيا ترامب.

وكتبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة فيها: إن "الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى يتواصلان بشكل مختلف"، وذلك في معرض دفاعها عن صمت ميلانيا تجاه هجوم زوجها على الناشطة البيئة السويدية المراهقة جريتا تونبرج، بعد حصولها على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية.

هذا وتعرضت زوجة الرئيس الأمريكي ترامب لانتقادات، بسبب صمتها حيال هجوم زوجها على جريتا تونبرج، البالغة من العمر 16 عاما، والمصابة بالتوحد، خاصة أنها من أطلقت مبادرة "Be Best"؛ لمحاربة التنمر على الأطفال بكل أشكاله، ومنها عبر شبكة الإنترنت.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في تغريدتها: "إن "Be Best" هي مبادرة السيدة الأولى وستواصل العمل لاستخدامها من أجل مساعدة الأطفال، ومثل حال معظم المتزوجين، فإنه ليس سرا أن الرئيس والسيدة الأولى غالبا ما يتواصلان بشكل مختلف"، في تبرير منها على صمت ميلانيا ترامب.

كما وصف الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على "تويتر"، اختيار جريتا تونبرج كـ"شخصية العام" لعام 2019 من جانب محرري مجلة "تايم"، بأنه "أمر سخيف للغاية"، وتابع: "يجب على غريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا غريتا! اهدئي!".

وبعد ذلك، ردت تونبرج، على سخرية دونالد ترامب، منها بتغيير تعريفها الشخصي عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة إنها "مراهقة تعمل على مشكلة إدارة الغضب"، وذلك بعد فترة قليلة من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالبها فيها بالعمل على تلك الأزمة ومشاهدة فيلم قديم مع صديق.

وأضافت ثونبرج، التي تبلغ من العمر 16 عاما، في تعريفها الشخصي على حسابها الرسمي في "تويتر"، الخميس أنها "مسترخية وتشاهد فيلما جيدا قديما مع صديق".

وكان ترامب ينافس على لقب "شخصية العام" في 2019 بمجلة "تايم"، وسبق أن فاز باللقب عام 2016.

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