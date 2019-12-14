بارما يقتل نابولي في مباراة جاتوزو الأولى

2019/12/14 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلقى نابولي خسارة أمام ضيفه بارما 1 / 2، اليوم السبت، في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد جينارو جاتوزو، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإيطالي.

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