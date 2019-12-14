عضو في الحكمة: امام رئيس الوزراء المقبل ثلاث مهام صعبة.. ويكشف تفاصيلها

2019/12/14 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو تيار الحكمة الوطني، ايسر الجادري، عن ثلاث مهام ستواجه رئيس الوزراء المقبل.

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