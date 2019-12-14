متظاهرو التحرير: أبلغنا الممثلية الأممية بمرشحنا لرئاسة الوزراء

2019/12/14 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني مرشح “محتمل”..وسائرون: اختياره أو غيره مخالف لإرادة الجماهير بغداد ـ الصباح الجديد: في وقت تختلف فيه كتل وأحزاب سياسية على أسماء مرشحة لرئاسة مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، كشف متظاهرو التحرير، امس السبت، عن ابلاغهم الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت عن مرشحهم لشغل منصب رئاسة الوزراء.واكد المتظاهرون ...

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