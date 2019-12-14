مجلس الأمن يطالب بغداد بالتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين

2019/12/14 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في ساحات الاعتصام وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية.وقال المجلس في بيان أمس السبت، ان “أعضاء مجلس الأمن اعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقتل المتظاهرين، وكذلك بشأن عمليات التشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل”.وبحسب ...

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