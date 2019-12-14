علاوي يطالب بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة

2019/12/14 | 23:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: طالب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أمس السبت، بحصر السلاح بيد القوات المسلحة وتشكيل قيادة عامة لها.وقال علاوي في بيان لمكتبه الاعلامي، إن “منذ اكثر من شهرين، ومع بدء الحراك الجماهيري السلمي للمطالبة باصلاح المنظومة السياسية وانهاء سياسة المحاصصة والقضاء على الفساد، ظهرت بشكل واضح العديد من التداعيات السلبية للاسس ...

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