2019/12/14 | 23:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الاعلام الإيرانية اليوم السبت، بعقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، جمع مستشار الامن الوطني فالح الفياض بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.وذكرت وكالات إيرانية، ان مستشار الامن […]

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