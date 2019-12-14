هيفاء وهبي : اللى خانك عامله زى دخانك

2019/12/14 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “انستغرام”.علقت عليها بالقول “اللى خانك عامله زى دخانك”.وظهرت هيفاء وهبي وهى تدخن سيجار و ترتدي بدي كت ابيض وجاكيت جلد وبنطلون جينز، مما أبرز جمالها، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بسلسله فى الرقبة.ووضعت ميكب بالوان تناسب بشرتها البيضاء وأبرزت […]

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