المهمة المستحيلة !!.. عبد الحميد الصائح

2019/12/14 | 23:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عبد الحميد الصائح: في ظل حمى البحث عن رئيس وزراء لحكومة موقتة كتبت بالنص ، ليس مهما اسم رئيس الوزراء لانه لن يترأس حكومة اعتيادية بل حكومة تعهدات سيلتزم بها شاء ام رحل ، فالحكومة المؤقتة هي حكومة المتظاهرين ، حكومة ثورة تشرين مهما كان الرأس الذي يتصدى لمنهاجها ( المعقّد)، وهي ذاتها ليست […]

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