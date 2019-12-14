اصابة عنصر بالبيشمركة بانفجار

2019/12/14 | 23:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم السبت، ان انفجارا حصل اثناء عبث احد عناصر البيشمركة بمتفجرات في ناحية سيروان.

وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة الرائد برزان عثمان في تصريح صحفي، ان الانفجار حصل في ناحية بسبب العبث بالمتفجرات، واسفر عن اصابة بيشمركة متقاعد باسم "ع.ح.ب" يبلغ من العمر 51 عاما من اهالي حلبجة بجروح.

واوضح عثمان انه بعد ابصال الجريح الى مستشفى حلبجة وبسبب شدة اصابته تم نقله الى مستشفى طوارئ السليمانية، مبينا مركز شرطة سيروان نظمت ملف تحقيق بالحادث.

وينبع نهر سيروان من سلسلة جبال زاكروس الممتدة من شرق كوردستان قرب مدينة سنندج ويدخل اراضي اقليم كوردستان من منطقة هورامان ويصب في نهر دجلة شمال العاصمة العراقية بغداد.

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