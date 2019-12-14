الشابندر يتحدث عن “سر” بين العراق وسوريا لتجاوز أزمة نظام بشار الأسد

2019/12/14 | 23:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المفكر غالب الشابندر، اليوم السبت، ان هناك مئات السيارات تنقل للعراق خضار وبضائع من سوريا لمساعدتها على تجاوز أزمة نظام الاسد المالية .وكتب الشابندر في تغريدة له بمنصة “تويتر”: هل تذكرون كم عانينا و سفكت دماء عراقية بسبب المفخخات منذ عشرة أعوام وأكثر؟ آلاف النساء والأطفال والكهول في الأسواق والأحياء والخ كانت تأتي […]

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