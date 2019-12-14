لماذا قَتَلوا(كنيدي)؟

2019/12/14 | 23:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني الرئيس الأمريكي (جون كنيدي) تمّ إغتياله عام 1963م, و كنتُ وقتها في الأبتدائية, وقد سمعت الخبر عن إذاعة القاهرة, لكني لم أهتمّ ولم أعِرْ أهمية كبيرة, […]

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