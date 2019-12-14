محتجون يحرقون منزل محمد شياع السوداني في ميسان

2019/12/14 | 23:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام مقربة من دولة القانون عن إضرام النيران بمنزل المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني يوم السبت في محافظة ميسان.وقالت نقلاً عن مصادر لم تسمها: “انه تم […]

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