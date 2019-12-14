حقوق الانسان النيابية تصدر بيان بشأن ما ورد في بيانها بخصوص قضية الشاب المغدور في الوثبة

2019/12/14 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

قدمت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، اعتذارها بشان ما ورد في بيان الكتلة حول جريمة قتل الشاب المغدور في ساحة الوثبة".

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