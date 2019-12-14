باكستان.. الشرطة تلاحق ابن شقيق رئيس الوزراء عمران خان

2019/12/14 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - باكستان

اعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، سعيها لاعتقال ابن شقيق رئيس الوزراء ،عمران خان ، بعد مشاركته في اقتحام مستشفى توفي على اثر

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