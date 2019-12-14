بالصور.. ساحة الوثبة الان

2019/12/14 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عاد الهدوء يسود في ساحة الوثبة بعد تجدد الصدمات بين القوات الامنية والمتظاهرين مساء اليوم السبت.

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