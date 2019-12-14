سلاح فعال وفي متناول اليد لمرضى السكري.. تعرف عليه

2019/12/14 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشر موقع "ذا هيلث سايت" الطبي البريطاني، مقالا تحدث فيه عن أهمية اتباع أنظمة غذائية غنية بالخضروات والفاكهة، كسلاح رادع لارتفاع مستويات السكر في الدم.

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