رئيس كتلة الصادقون للأمريكان:عملائكم في الداخل صغار وليس لهم قيمة

2019/12/14 | 23:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، السبت، رسالة إلى الأمريكان، فيما خاطبهم بالقول :”عملائكم في الداخل صغار وليس لهم قيمة”.وقال فيحان في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة حاشدة تندد بالعقوبات الأميركية ضد الرموز الوطنية العراقية، :”نشهد اليوم، حركة اصلاحية جماهيرية سلمية استطاعت ان تكون صوتا عراقيا اصيلا للمطالبة بالحقوق”.وأضاف أن “حركة

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