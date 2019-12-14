هاشم الكندي: أمريكا لم تستهدف الشيخ الخزعلي لشخصه بل لدوره البطولي بحماية العراق

2019/12/14 | 23:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي هاشم الكندي، السبت، ان العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على شخصيات عراقية بينها الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي لم تكن استهداف للشيخ الامين كشخص بل لدوره البطولي بحماية العراق.وقال الكندي في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى، ان ” استهداف الشيخ قيس الخزعلي يعتبر استهداف للمقاومة

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