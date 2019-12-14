نعيم العبودي: تظاهرة اليوم رسالة واضحة لرفض التدخل الامريكي في الشأن العراقي

2019/12/14 | 23:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب نعيم العبودي، ان تظاهرة اليوم السبت، هي رسالة واضحة لرفض التدخل الامريكي والأجنبي في الشأن الداخلي للعراق.وقال العبودي لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى “نرفض القرارات التي صدرت من الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات على رموز وطنية عراقية” معتبرا انها “لا قيمة لها بقدر ما تريده من خلط الاوراق”.واضاف

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