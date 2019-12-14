2019/12/14 | 23:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي، حيدر البرزنجي، اليوم السبت، أن العقوبات الأميركية البائسة على الرموز الوطنية دليل على غباء سياسة واشنطن.وقال البرزنجي في حديث متلفز لقناة “العهد” الفضائية وتابعته وكالة صدى، أن “سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي ليس خجلا من انتمائه للمقاومة الإسلامية”، داعيًا “الحكومة والبرلمان لإصدار بيان استنكار ضد القرارات الأميركية وأفعالها المشينة بالعراق”.وأشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحلل السياسي البرزنجي: العقوبات الأميركية على الرموز العراقية دليل غباء سياسة واشنطن وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحلل السياسي البرزنجي: العقوبات الأميركية على الرموز العراقية دليل غباء سياسة واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحلل السياسي البرزنجي: العقوبات الأميركية على الرموز العراقية دليل غباء سياسة واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).