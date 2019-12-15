الخزانة الامريكية تكشف دوافعها من ارسال قوة عسكرية الى السعودية

2019/12/15 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

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كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم السبت، عن دوافع قرار واشنطن بإرسال قوات إلى السعودية.

وقال منوتشين الذي يشارك في الدورة الـ19

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