اعتقال 3 من المتاجرين بالمخدرات وبحوزتهم 150 غرام من الكرستال في الموصل

2019/12/15 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

القت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على ثلاثة اشخاص يتاجرون بالمخدرات وبحوزتهم 150 غرام من مادة الكريستال في محافظة نينوى.

وذكر الحشد في

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