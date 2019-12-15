2019/12/15 | 00:06 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “سانا”: دخول قافلة أميركية ضخمة بشكل غير شرعي إلى القامشلي قادمة من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سانا”: دخول قافلة أميركية ضخمة بشكل غير شرعي إلى القامشلي قادمة من العراق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سانا”: دخول قافلة أميركية ضخمة بشكل غير شرعي إلى القامشلي قادمة من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).