تعرف على Flying Spur من بنتلي بنظام صوت متطور

2019/12/15 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحتفل Naim، الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الصوت، وBentley Motors، الرائدة عالمياً في تصنيع السيارات الفاخرة، بالشراكة المتميّزة التي تجمعهما معاً منذ 10 سنوات، حيث تعاونتا معاً على تطوير أنظمة الصوت الأقوى والأفضل في فئتها لداخل السيارات.ومن خلال استلهام الوحي من التقنيات الاستثنائية المتوفرة ضمن السيارة، توفر Naim for Bentley أيضاً جودة صوت مشابهة لقاعات الحفلات وذلك عبر أنظمة عصرية لاسلكية لعشّاق الموسيقى الرائعة داخل المنزل.

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