مواصلات كردستان تعلن انجاز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ

2019/12/15 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز} ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛرﺩﺳﺘﺎﻥ، اليوم السبت، عن ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ.

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