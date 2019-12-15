المرور العامة تنوه الى زحام شديد غدا الاحد في هذه المناطق

2019/12/15 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نوهت مديرية المرور العامة، امس السبت، الى زحام شديد يصيب الشارع غداً الاحد بسبب قشط جسر ملعب الشعب في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان

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