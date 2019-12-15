بنتلي تكشف الستار على Flying Spur بنظام الصوت المتطور

2019/12/15 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

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تحتفل Naim، الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الصوت، وBentley Motors، الرائدة عالمياً في تصنيع السيارات الفاخرة، بالشراكة المتميّزة التي تجمعهما معاً منذ

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