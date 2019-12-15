تبون يتعهد باسترجاع الاموال المهربة خارج الجزائر

2019/12/15 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الجزائر

تعهد الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، فضلا عن “تطهير الجزائر ممن أوصلوها إلى الوضع

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