صدق او لا تصدق.. سرقة كاس دوري جنوب افريقيا الممتاز قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية

2019/12/15 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

تمكنت شرطة جنوب إفريقيا، امس السبت، استعادة كأس الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية، المقررة اليوم السبت،

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