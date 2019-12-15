مدافع آرسنال يغيب 3 أشهر بسبب الإصابة

2019/12/15 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد آرسنال غياب المدافع كيران تيرني حوالي ثلاثة أشهر بعد تعرضه لخلع في الكتف خلال مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي.

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