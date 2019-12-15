سمير عادل - المخاطر المحدقة بالانتفاضة

2019/12/15 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل مسالتان تهددان مصير انتفاضة أكتوبر،الأولى وجود التيار الصدري والثانية عسكرة الانتفاضة.تكمن قوة التيار الصدري اليومبوجود مليشياته “سرايا السلام” وليس بوجود قاعدته الشعبية التي باتت تتآكل وأصبحت اضعف بكثير خلال انتفاضة أكتوبر مقارنة بكل الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في شباط 2011 وتموز 2015 وفي صيف 2018 في البصرة وبقية المدن الجنوبية عندما رفضت الجماهير استقبال زعيمه مقتدى الصدر في حينه. حاول الت......

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