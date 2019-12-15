الجيش اللبناني يرسل تعزيزات عسكرية الى وسط بيروت

2019/12/15 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - لبنان

اعلنت وسائل اعلام لبنانية، امس السبت، بان ساحة الاعتصام وسط بيروت شهدت محاولات لاقتحامها، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل

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