مقتل 15 شخصا بهجوم شنه مسلحو

2019/12/15 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

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قتل 15 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحو حركة "بوكو حرام" الارهابية شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أوردت وكالة "شينخوا" نقلا

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