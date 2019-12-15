الرئاسة التركية: سورية اصبحت مسرحا للحروب بالوكالة

2019/12/15 | 02:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تركيا

أكدت الرئاسة التركية، امس السبت، أن "سوريا تشهد حروبا بالوكالة"، مشيرة، إلى ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى".

وقال

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