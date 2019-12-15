2019/12/15 | 02:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - تركيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية: سورية اصبحت مسرحا للحروب بالوكالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت الرئاسة التركية، امس السبت، أن "سوريا تشهد حروبا بالوكالة"، مشيرة، إلى ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى".
وقال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية: سورية اصبحت مسرحا للحروب بالوكالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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