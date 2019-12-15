العثور على تمثال ملكي على هيئة ابو الهول في مصر

2019/12/15 | 02:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - مصر

أعلنت البعثة الأثرية المصرية، امس السبت، أنها "اكتشفت تمثالا ملكيا صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم

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