دبي تعلن موعد بدء خدمة تاكسي دبي الجوي

2019/12/15 | 02:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، عن توفير التاكسي الجوي كوسيلة للمواصلات العامة في دبي خلال ثلاث سنوات، وبموعد لا يزيد على خمس سنوات في حال استجدت متغيرات تقنية، مؤكداً أن كلفة الخدمة لا يمكن أن تكون رخيصة أو مماثلة لتعرفة المترو، إلا أنها ستكون في […]

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