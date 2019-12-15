نتائج أسماء تعيينات تربية بغداد الكرخ والرصافة 2019

2019/12/15 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يمكن الان الى جميع المتقدمين الإطلاع على نتائج أسماء تعيينات تربية بغداد داخل مديريات الكرخ الأولى والثانية والرصافة الثانية والثالثة اليوم، على أن يتم إعلام المعلمين الجدد بأماكن المدارس الجديدة.كما شكلت تعيينات تربية الرصافة الثانية والثالثة والكرخ الاولى والثانية، كل من المعلمين ومدرسين إداريين وموظف خدمة على الملاك، في المدارس الكائنة في […]

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