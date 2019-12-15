2019/12/15 | 02:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السندي أو الپوملي أو “الشادوك هو نوع نباتي يتبع جنس الحمضيات من الفصيلة السذابية.يعتبر البوملي أكبر ثمار الحمضيات حجما، وقد يصل وزن الثمرة إلى عشرة أرطال.والثمرة ذات قشرة سميكة خضراء ومنعشة جدا.كما أن شجرته التي تزرع أساسا في دول الشرق، قد جلبها من الصين إلى جزر الهند الغربية الكابتن شادوك.الفوائد الصحية للبوملي تمتاز بمذاقها اللذيذ والحلو، تحتوي البوملي على العديد من العناصر الغذائية الهامّة كالفيتامين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الافضل للعظام … فوائد فاكهة البوملي!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الافضل للعظام … فوائد فاكهة البوملي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).