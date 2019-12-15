احتفظ بجثمان أمه عاما كاملا لـ”أخبث غرض ممكن”

2019/12/15 | 02:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل احتفظ بجثة والدته، التي توفيت عن عمر ناهز 92 عاما، لمدة سنة حتى تعفنت، وذلك لغرض شديد الخبث.وقال متحدث باسم الشرطة إن قوى الأمن عثرت على جثة “شديدة التحلل” في شقة تقع بالعاصمة مدريد، بعد تلقي شكوى من الجيران عن “رائحة كريهة نفاذة”.وأضاف أن الشرطة […]

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