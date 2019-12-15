2019/12/15 | 02:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

أكدَ برلمانيون أن المباحثات لا تزال جارية بشأن تكليف رئيس الجمهورية شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، من دون أن يكون هناك اتفاق حتى الآن.



وقالت عضو مجلس النواب ديلان غفور لـ "الصباح": إن "هناك اجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار شخصية معينة لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة". وأوضحت أن "المهلة الدستورية لتكليف شخصية لتسلم رئاسة الوزراء تنتهي يوم الخميس المقبل، على اعتبار أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد طالب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الرابع من هذا الشهر بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته"، مؤكدةً أن "مدة الـ 15 يوما تنتهي يوم الخميس 19 كانون الأول الحالي".



من جانبه، قال عضو مجلس النواب فلاح الراضي عن كتلة ائتلاف النصر لـ "الصباح": إن "اختيار شخصية لرئاسة الوزراء لم يُحسم حتى الآن". وأضاف أن "كتلة النصر ليس لديها أي رأي في الأسماء التي طُرحت لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة".



في حين أبدى عضو مجلس النواب ستار العتابي لـ"الصباح" تحفظه على اختيار شخصية لرئاسة الوزراء "لها باع طويل في العمل السياسي وأجندة معينة لتطبيقها أثناء تسلم المنصب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل السياسية تسابق {المهلة الدستورية} لاختيار رئيس للوزراء) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل السياسية تسابق {المهلة الدستورية} لاختيار رئيس للوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).