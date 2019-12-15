حسن أحراث - -شجعان- النموذج التنموي

2019/12/15 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث "شجعان" من طينة خاصة.."شجعان" زمن الرداءة.."شجعان" متمرسون وقادرون على فعل الشيء ونقيضه في نفس الآن."شجعان" ينتمون الى "الأغلبية" والى "المعارضة" بدون حرج.."شجعان" تحت الطلب.."شجعان" بذكاء خارق، "الذكاء الانتهازي".يتميزون بالقدرة على التكيف والانصياع، حيث شعارات/مواقف الأمس تلغيها شعارات/مواقف اليوم.يدركون مدة "صلاحيتهم"..لا يهم، مصالحهم فوق كل اعتبار، طبعا بعد م......

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